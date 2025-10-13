Eduardo Feinmann increpó a Cristina Fernández de Kirchner en un día que el conductor tildó de "histórico"

El periodista elogió la participación de Donald Trump en el acuerdo firmado entre Israel y Hamas, a la vez que apuntó contra la expresidenta por su silencio en una fecha clave a nivel mundial.

Este lunes, Eduardo Feinmann comenzó su pase con Pablo Rossi en A24, elogiando la acción de Donald Trump en las negociaciones para ponerle punto final a la guerra en Medio Oriente a través de un acuerdo firmado entre Israel y Hamas. El periodista tildó a este día de "histórico para la humanidad", y arremetió contra el kirchnerismo por su silencio ante la liberación de tres rehenes argentinos capturados por la mencionada organización terrorista.

"Hoy vimos un monumental Trump. Yo sé que digo esto y a algunos de la izquierda o kirchneristas les dan ganas de vomitar, lo lamento mucho. Nos encontramos ante un personaje con un coraje y una valentía para hacer lo que otros no pudieron, o no quisieron hacer", remarcó Feinmann destacando la acción del presidente estadounidense.

Luego, el conductor disparó: "Algunos dicen que el acuerdo de paz tiene muchas similitudes con aquel acuerdo de paz de Biden. El tema es que ese tipo, ese inútil, no lo llevó a cabo. Porque justamente no tuvo ni la iniciativa, ni el coraje, ni la valentía que demostro el presidente Trump, el que se le plantó a los terroristas diciéndoles 'señores, si no firman van a ver el infierno'. Antes, con Obama y Biden, los terroristas decían 'van a ver el infierno'".

Vos fijate una cosa, estaba viendo que después de la liberacion de todos estos rehenes vivos, el narco terrorista de Maduro hoy en el planeta se convierte en el principal grupo terrorista con más cantidad de rehenes extranjeros en cauteverio. Hay 89 rehenes extranjeros de más de 20 nacionalidades hoy en Venezuela

Luego, Feinmann le llamó la atención a Fernández de Kirchner al señalar que hay tres argentinos presos del regimen de Nicolás Maduro. "¿A nadie le importa? ¿A la izquierda argentina no les importan los tres compatriotas? Bueno, tampoco les importó los argentinos que fueron desaparecidos por el grupo terrorista de Hamas. La señora condenada, qué raro que no haya tuiteado nada ¿no? Ni un video, ni un audio. Nada", apuntó filoso contra la expresidenta.