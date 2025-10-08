Eduardo Feinmann no tuvo filtros a la hora de responderle a Matías Bertolotti por sus comentarios sobre la Peregrinación a Luján: "Es una vergüenza"
El periodista realizó un contundente posteo en X contra el meteorólogo, tras los comentarios que hizo Bertolotti sobre la Peregrinación a Luján.
El pasado fin de semana se llevó a cabo la 51° peregrinación hacia la Basílica Nuestra Señora de Luján, un evento que, en octubre convoca a miles de fieles.
Por otro lado, en el informe matutino de Matías Bertolotti, el meteorólogo habló en TN sobre las fuertes lluvias del fin de semana y su impacto en la ciudad: "Después llegaron las tormentas, que en algunas zonas fueron intensas". "Lo que ocurrió en la peregrinación a Luján … fue realmente denigrante", señaló indignado.
El meteorólogo continuó con tono crítico: "Cuando no les importa nada con tal de que ‘la fe me va a salvar’… ¿vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas?". Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes y provocaron numerosos comentarios de usuarios.
La controversia alcanzó otro nivel cuando Eduardo Feinmann cuestionó a Bertolotti en X. El periodista compartió un contundente posteo en la red social contra Matías.
"Coincido. @mati_bertolotti es una vergüenza. Mal educado. Ofende a millones de católicos. Repudiable", escribió el comunicador.