El mensaje de Eduardo Feinmann que emocionó a todos tras el homenaje a Jorge Lanata en los Premios Martín Fierro
En la premiación, recordaron a Lanata con un conmovedor video y Feinmann le dedicó unas sentidas palabras en su cuenta de X.
En los Premios Martín Fierro 2025 se rindió un emotivo homenaje a Jorge Lanata, quien falleció el 30 de diciembre de 2024 a los 64 años. Durante la gala, se proyectó un video con varios clips que recorrieron su trayectoria y mostraron momentos significativos de su carrera, despertando lágrimas y aplausos entre los presentes.
Elba Marcovecchio, viuda de Lanata desde 2022, estuvo acompañada de cerca por su hija Allegra, mientras que Bárbara y Lola, hijas del periodista, se encontraban en otra mesa a varios metros de distancia, aplaudiendo visiblemente emocionadas al recordar a su padre.
El video incluyó varios fragmentos en los que Lanata hablaba sobre su vida y su pasión por el periodismo: "Yo soy Jorge, no soy Lanata. Yo empecé a laburar a los 14. Pero ya me hice grande, ¿me entendés? Porque ya tenía otras preocupaciones, que se yo. ¿Cuál era mi sueño? Alquilar un departamento y ser redactor de Siete Días, y eso lo fui a los 18 años. O sea, todo lo que me pasó después fue gratis. Yo nunca me imaginé todo lo que después pasó. Yo creo que hago periodismo porque el alrededor es injusto y te enoja. Te enoja el abuso de poder, te enoja que se abusen de los tipos más débiles, te enoja que haya situaciones injustas y entonces laburas para eso. Vivimos como inmortales y realmente le damos poca importancia a las cosas más importantes. Vivimos como si el amor existiera siempre, como si el tiempo fuera infinito. Vivan todo lo que puedan".
Por otro lado, Eduardo Feinmann compartió en su cuenta de X (@edufeiok) el homenaje a Lanata y le dedicó un conmovedor mensaje.
"El mejor de todos nosotros. Cuanta falta haces", escribió el periodista.