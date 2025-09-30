El mensaje de Eduardo Feinmann que emocionó a todos tras el homenaje a Jorge Lanata en los Premios Martín Fierro

El video incluyó varios fragmentos en los que Lanata hablaba sobre su vida y su pasión por el periodismo: "Yo soy Jorge, no soy Lanata. Yo empecé a laburar a los 14. Pero ya me hice grande, ¿me entendés? Porque ya tenía otras preocupaciones, que se yo. ¿Cuál era mi sueño? Alquilar un departamento y ser redactor de Siete Días, y eso lo fui a los 18 años. O sea, todo lo que me pasó después fue gratis. Yo nunca me imaginé todo lo que después pasó. Yo creo que hago periodismo porque el alrededor es injusto y te enoja. Te enoja el abuso de poder, te enoja que se abusen de los tipos más débiles, te enoja que haya situaciones injustas y entonces laburas para eso. Vivimos como inmortales y realmente le damos poca importancia a las cosas más importantes. Vivimos como si el amor existiera siempre, como si el tiempo fuera infinito. Vivan todo lo que puedan".