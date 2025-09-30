Jorge Lanata y el Papa Francisco, entre los homenajeados en los Premios Martín Fierro 2025

Como ocurre cada año, los Premios Martín Fierro de Televisión 2025 tuvieron un momento cargado de emoción con el clásico homenaje a las personalidades que ya no están. Un tributo que, más allá del brillo de la gala, recuerda la huella imborrable que dejaron en la historia de la pantalla argentina.

El reconocimiento conmovió tanto a quienes asistieron al Hotel Hilton como a los espectadores que seguían la transmisión desde sus casas. Con aplausos, lágrimas y respeto, se vivió una de las instancias más esperadas de la ceremonia organizada por APTRA.

Tras la presentación de Santiago del Moro, una orquesta en vivo acompañó la proyección de un video que llevó por título "Queridos amigos, nunca los olvidaremos". Con imágenes y música, se evocó a grandes figuras que marcaron distintas generaciones en el medio artístico y periodístico.

Entre los nombres recordados aparecieron artistas, periodistas y productores de enorme trayectoria: María Socas; Luis Buero; Leo Dan; Nilda Sindaco; Atilio Veronelli; Alfred Oliveri; Rosina Papas; León Balter; Julio Frade; Daniel La Tota Santillán; Roberto Giordano; Clara Vaccaro; Rubén Tachi Natale; Lidia Catalano; Pablo Reynoso; Claudio Delgado; Ulises Droghei; Alejandra Darín; Roberto Quirno; Norma Sebré; Manuel Cativa; Juan Carlos Uccello; Rino Morán; Roberto Mosca; Gustavo Marra; Jorge Lanata ; Ramiro Rodríguez Pardo; Alfredo Zemma; María Maristany; José Luis Arévalo; Pía Uribelarrea; Alberto Martín; Petty Castillo; Nicky Jones; Julio Marticorena; Toti Ciliberto; Lía Crucet; Ángel Mahler; Locomotora Oliveras; Sergio Lerer; René Bertrand; Vicente Luis Ciano; José Palomino Cortéz; Damián Martino; Andrea Yasky Arahati; Hugo Rubén Armoa; Daniel Fanego; Néstor Villa; Cristina Murca; Tico Rodríguez Paz; Gladys Mancini; Jorge Maestro; Mario Mactas; y Antonio Gasalla.

También se rindió homenaje al Papa Francisco, reconocido por su influencia y su huella trascendental en la historia contemporánea.

Este fue el homenaje que se realizó en los Premios Martín Fierro 2025

Homenaje Premios Martín Fierro 2025

Uno de los instantes más emotivos fue el dedicado a Jorge Lanata. Un video repasó diferentes etapas de su extensa carrera y mostró los momentos más significativos de su paso por la televisión. La proyección generó una ovación y un ambiente de profunda sensibilidad en el salón principal.

La presencia de su viuda, Elba Marcovecchio, y de sus hijas, Bárbara y Lola, le dio un marco aún más emotivo al homenaje. Las tres se mostraron visiblemente conmovidas al ver las imágenes que reflejaban la trayectoria de Lanata, quien falleció el 30 de diciembre de 2024 a los 64 años.

Elba, que había contraído matrimonio con el periodista en 2022, estuvo acompañada por su hija Allegra mientras se proyectaba el video. Bárbara y Lola, desde otra mesa, no ocultaron su emoción y se sumaron a los aplausos de todo el auditorio al recordar la figura de su padre.