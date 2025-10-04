Eduardo Feinmann destapó frondosos detalles del vínculo entre José Luis Espert y Fred Machado: "Firmaron un contrato de..."

Este viernes en A24, Eduardo Feinmann arremetió contra José Luis Espert , candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El conductor cuestionó el "guionado" video con el que el referente oficialista se deslindó de las sospechas de vinculación con Fred Machado , el empresario detenido y acusado en una causa de narcotráfico y lavado de dinero.

"Me parece que no cayó muy bien el video dentro de la Casa de Gobierno, que la explicación no fue suficiente", comenzó Feinmann sobre la repercusión del descargo de Espert .

Sobre este conflicto, el periodista vaticinó: "Toda la oposición se regodea con esto, y se lo va a refregar al presidente todos los santos días de acá al 26, y yo creo que la historia no termina el 26 de octubre porque él va entrar sí o sí, porque es el número uno de la lista. Espert va a tener que jurar, porque él termina su período ahora y empezaría un nuevo período. ¿Lo van a dejar jurar, o le van a hacer la vida imposible a él y al Gobierno acusándolo de inhabilidad moral?".

Luego, Eduardo Feinmann fue por más en su predicción sobre le que le depara a José Luis Espert y al oficialismo al remarcar: "Después va tener que asumir el 10 de diciembre, y ahí va empezar un proceso de desgaste para el Gobierno monumental. En su regodeo, la oposición dice 'son unos estafadores por el caso libra, son unos corruptos por el caso Andis y discapacitados, y ahora tienen ligazón con los narcos con Espert. Dicho esto, el muerto se ríe del degollado".

Al hablar del prontuario del kirchnerismo con candidatos como Jorge Taina, Feinmann subrayó que al electorado peronista no le importa la corrupción, ni que Cristina Fernández de Kirchner esté presa por "chorra y coimera". "El tema es que el votante libertario, y el republicano de Juntos por el Cambio, no banca una situación como la de Espert", advirtió el comunicador.

Por otro lado, sobre cómo entraron en contacto Fred Machado y José Luis Espert, Eduardo Feinmann detalló que el empresario vio al funcionario por primera vez en televisión en 2018. "Después se lo presentan en el club de golf de San Isidro, ahí se produce la primera reunión. Espert viene mintiendo con este tema desde hace mucho, y en especial en este último tiempo. Dijo que era un sólo vuelo, pero después terminaron siendo 35. Dijo que era una operación vieja, y después terminó apareciendo un papelito con 200.000 dólares... Durante mucho tiempo minimizó y prácticamente ninguneó una relación con Fred Machado, la ocultó. Mentira, lo vio muchas veces, y no sólo eso, firmó un contrato de un millón de dólares con él, pagaderos de a cien mil dólares por mes. La primera cuota no se la paga, se atrasa. Espert lo llama y le dice 'che no me pagaste la primera cuota', le paga dos juntas y esa es la transferencia de 200.000. Después viene la pandemia y se diluye ese contrato, pero el contrato firmado bajo la apariencia de la minera guatemalteca es de un millón de dólares", puntualizó el periodista sobre el vínculo entre el candidato y el acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

En tanto que sobre el supuesto desconocimiento de Espert del entramado de Machado, Feinmann apuntó: "Es mentira que no sabía de las actividades de Fred Machado... En marzo del 2021, le confiesa en la casa de Espert los quilombos que tenía en Guatemala, porque ahí ya había aparecido en las tapas de los diarios como el narcotraficante argentino".

Además, Eduardo Feinmann reveló un video inédito en el que se puede ver a José Luis Espert en la casa de "Fred" Machado en Viedma, recostado junto a la pileta hacia el año 2018.

Por último, Feinmann disparó contra Espert al plantear: "¿Sigue siendo candidato a diputado número uno en la lista? El único que lo sostiene a Espert en ese lugar es el presidente. Un miembro del Gabinete me dijo hoy 'si fuera él me correría, pero creo que tenemos distintos puntos de vista sobre la ética'".