El explosivo descargo de Carmen Barbieri contra Eduardo Feinmann tras las críticas del periodista: "Me tenés las..."

Después de los dichos de Feinmann sobre los famosos que se quiebran en TV, Carmen Barbieri salió al cruce con una respuesta contundente.

Eduardo Feinmann desató polémica al criticar a colegas que se quebraron en televisión al solidarizarse con la realidad de personas con discapacidad, pacientes oncológicos, y madres que no pueden satisfacer las necesidades básicas de sus hijos.. Entre los mencionados estuvieron Carmen Barbieri, Andy Kusnetzoff y Romina Manguel. Según el periodista, esas lágrimas surgieron únicamente frente a las medidas de Javier Milei, y no durante las administraciones anteriores.

"Nunca les dolió ni la alta inflación, ni la alta pobreza. Nunca les dolió absolutamente nada. Lloran cuando los gobiernos no son ni cristinistas ni kirchneristas. Macri lloraron a moco tendido, y ahora aparecen los llorones con Milei", lanzó Feinmann en A24.

Eduardo Feinmann en A24 El periodista apuntó contra varias celebridades. Captura de pantalla Youtube A24com.

Lejos de quedarse callada, Carmen Barbieri recogió el guante y contestó con firmeza los dichos del conductor, en diálogo con Los Profesionales de Siempre.

"Me nombró porque tenía ganas de nombrarme. Que diga lo que quiera", expresó la actriz. "Que empiece a mirarse al espejo, a reírse de las cosas de la vida y disfrutar un poco más. Tiene una cara de amargado", añadió sin filtros Barbieri.