Carmen Barbieri habló sin filtros sobre su primera vez con Santiago Bal y lo mató: "Tiene que estar más dura"

Carmen Barbieri visitó el stream de Martín Cirio y expuso diversos momentos de su vida: desde su juventud hasta su maternidad. Con la personalidad que la caracteriza, la conductora no se guardó nada y reveló uno de las situaciones más incómodas de su trayectoria: su primera noche de sexo con Santiago Bal .

Con casi 20 años de diferencia, la pareja mediática encontró el amor a mitades de los 80s. Conocida por su explosividad e historias, la actriz contó lo que nadie sabía y expresó su primera vez con el padre de Federico Bal.

Embed - La íntima confesión de Carmen Barbieri sobre su primera vez con Santiago Bal: "Por atrás tiene ser más dura"

"Cuando era pendeja a mi me gustaba la previa", inició la mediática con su mítica historia. Acto seguido, confesó que su exmarido hacía las previas más largas de la noche:

"El primer día, 24 de enero del 86, no me voy a olvidar más, porque había champagne, empieza hablar; y la previa era muy larga. Miro la hora, se estaba haciendo la hora y le digo 'mirá, te voy a decir algo, dentro de un rato tomo un avión, asique te digo TIEMPO. Si no vamos a coger, me voy ya", contó Barbieri .

"Te imaginás al hombre grande que le diga esto. Me dijo 'bueno', muy nervioso, se fue al baño, se sacó la bata. Tenía 50 años", para aquel entonces, Carmen tenía aproximadamente 30 años.

Carmen Barbieri y Santiago Bal Carmen Barbieri y Santiago Bal. Créditos: Archivo MDZ

Cuando Martín Cirio le preguntó si había sido "por delante y por detrás", ella reveló que "por adelante, porque por atrás tiene que estar más dura", algo que causó risa en La Faraona.

Luego, confesó un íntimo detalle sobre la vida sexual de su exmarido: "Él recuperó un ochenta, pero para el cien no. La previa era linda, pero me entendió. Después de haber tenido problemas de erección por tantas operaciones, 18 operaciones de cáncer, le habían tocado muchos filamentos ahí abajo".

Para cerrar la anécdota, la mujer expresó que luego de esa noche, Bal tuvo un cambio en su vida sexual: "Un día se levantó con una erección, y dijo 'entonces funciona'".