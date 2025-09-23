Dieron a conocer un nuevo parte médico de Thiago Medina y hay preocupación: "Injuria pulmonar"

Thiago Medina se encuentra en estos momentos peleando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Buenos Aires. El ex Gran Hermano sufrió un fuerte accidente con su moto días atrás y desde entonces está internado en la Unidad de Terapia Intensiva del mencionado nosocomio.

Según los últimos partes médicos, la fiebre se volvió a presentar luego de la operación que realizó el equipo médico para reparar la parrilla costal. Además, se sumó un cuadro de atelectasia que puso en alerta a los profesionales de la salud que se encuentran monitoreando el estado del paciente de manera constante.

El parte médico del martes 23 de septiembre, lo brindó nuevamente Daniela Celis a través de sus redes sociales: " Thiago se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar, bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión". La injuria pulmonar es un daño que se produce en el pulmón y es lo que preocupa a la familia y a los médicos.

Respecto al episodio de atelectasia que sufrió Medina , Daniela subrayó que este problema ya se encuentra resuelto gracias a la kinesio-terapia. Por supuesto que la madre de las hijas del exjugador del reality de Telefe resaltó que tiene pronóstico reservado y pidió que siga la cadena de oración.

La angustia de Daniela Celis por el complicado estado de salud de Thiago Medina

Daniela Celis es una de las personas que más cerca está de Thiago Medina en este complejo momento que está viviendo. La ex Gran Hermano dialogó con Georgina Barbarossa y confesó que no es fácil afrontar esta situación: "Difícil conciliar el sueño, difícil también tener el estómago abierto. Es muy complicada la situación, es como que también tengo que expresarlo de alguna manera y mi cuerpo habla".

"Pero tengo los dos pilarcitos que tengo acá, es lo único que me da fuerzas para poder seguir. Y entiendo que cuando llego a casa, abro la puerta y tengo que tener una sonrisa y estar fuerte para ellas", comentó en referencia a las hijas que tuvo con Thiago.

Daniela Celis y Thiago Medina están contentos y sus hijas gozan de buena salud. Foto: Archivo Daniela Celis y Thiago Medina. Foto: Archivo

Daniela dejó en claro que "paré mi vida, paré mi trabajo, paré todo, paré todo para estar con las nenas, para que sientan mi contención y no mi ausencia, para estar con ellas todos estos días. Entiendo que en algún momento voy a tener que retomar, no sé con qué esfuerzos, pero voy a tener que volver, porque también es el sustento de nosotras. Es lo único que tenemos para poder seguir viviendo. Y es todo muy complicado, muy delicado".