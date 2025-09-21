Tras la segunda operación: el padre de Thiago Medina reveló el curioso apodo que le puso a Daniela Celis

La salud de Thiago Medina está en una constante noticia. Tras la segunda cirugía, el padre del exparticipante, Julio Medina, rompió el silencio y, además de negar tensiones familiares, dejó un apodo que trazó con claridad el rol que está cumpliendo una figura clave en estos días: Daniela Celis .

En los días posteriores al siniestro comenzaron a circular versiones sobre supuestos roces previos entre Thiago y su expareja, vinculadas a encuentros para resolver cuestiones relacionadas con la crianza de sus hijas, Aimé y Laia, y temas sin aclarar de la propia expareja.

Dasty, amigo del ex Gran Hermano, reveló la supuesta discusión, pero también aclaró que la expareja del joven se mantenía muy cerca al papá de sus hijas y su familia respecto a la difícil situación: “ Daniela está muy cerca , la familia también. Están muy angustiados pero unidos”.

Camilota, la hermana de Thiago , fue otra de las personas que buscó aliviar los rumores y salió a desmentir enfrentamientos: dijo que la familia está unida y fuerte y se la pudo ver junto a otras personas cercanas saliendo del hospital, gesto que refuerza la versión de apoyo mutuo.

El padre de Thiago rompió el silencio

En la última intervención pública de Julio, padre de Thiago, negó que exista una mala relación dentro del núcleo familiar y resaltó el acompañamiento que recibe su hijo.

Luego, habló sobre Daniela Celis y dijo de manera contundente: “Estamos desde el primer día juntos”. Y la definió con un tono de reconocimiento: “Ella es una fenómeno, es muy fuerte, es una tora”. Para evitar confusiones con otra figura mediática, agregó con cierto humor: “No es La Tora, como la otra, una leona”.