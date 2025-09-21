Daniela Celis realizó un último comunicado sobre la salud de Thiago Medina: "La cirugía evoluciona..."

Thiago Medina se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno luego del impactante accidente que tuvo con su moto el 12 de septiembre. Por este motivo, permanece en terapia intensiva y fue intervenido por segunda vez .

La primera operación se realizó al arribar al hospital, donde los médicos le extirparon el bazo y el día viernes, al no presentar fiebre, los cirujanos tomaron la decisión de llevarlo a quirófano para reparar la parrilla costal. Esta intervención duró largas horas y el exhermanito permanece estable desde aquel entonces.

Según los familiares del ex Gran Hermano, la principal complicación del joven se encuentra en sus pulmones. Julio Medina expresó que "están muy lastimados". Sin embargo, en las últimos minutos, Daniela Celis dio una noticia esperanzadora en medio del cuadro delicado del mediático.

La expareja y madre de las hijas del ex Gran Hermano, actualizó el estado del joven y aseguró que evoluciona favorablemente: " Thiago se encuentra estable . Con asistencia respiratoria mecánica, el permanece sedado. Sin drogas para la presión".

En otro párrafo, expresó: "Les queremos contar que el órgano más afectado son sus pulmones. Es un día a día su evolución, pedimos sanación del cielo para que mejoren".

Luego, expandió más información sobre la última intervención del joven: "La cirugía del tórax y del abdomen viene evolucionando de forma positiva. Mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina".

De esta manera, el mediático permanece estable y sin mayores complicaciones médicas, lo que mantiene la esperanza de toda su familia.