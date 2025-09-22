El ex Gran Hermano fue sometido a una cirugía el día viernes y en "A la Barbarossa" contaron las novedades sobre su estado.

Thiago Medina se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega luego de protagonizar un choque con su moto. El exparticipante de Gran Hermano tiene comprometido sus pulmones y en las últimas horas dieron a conocer detalles del estado de salud tras el fin de semana.

Fue en el programa "A la Barbarossa" donde Pia Shaw, panelista del ciclo, compartió la información: "Voy adelanta un poco la información del último fin de semana y un poco de la noche de ayer". Luego, subrayó que "lamentablemente tengo que decir que volvió la fiebre, así que están buscando nuevos antibióticos".

"Thiago continúa con los parámetros estables en presión y en frecuencia cardíaca", comentó la periodista. Pia expresó además que lo que más preocupa a la familia es la fiebre y comentó que "los órganos más sensibles son los pulmones. Está es la información es la que hay hasta ahora".

Video: se conocieron nuevos detalles sobre la salud de Thiago Medina Preocupación por Thiago Medina: el detalle que alarmó nuevamente a los médicos tras la operación

Por su lado, la hermana de Thiago expresó en sus redes sociales que "Thiago se encuentra estable con asistencia respiratoria mecánica. Él permanece sedado sin drogas para la presión". También destacó que "les queremos contar que los órganos más afectados son sus pulmones. Es un día a día su evolución".