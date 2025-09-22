Daniela Celis recordó un tierno gesto de Thiago Medina y emocionó las redes: "No las dejes sin su padre"

A 10 días del fuerte accidente que dejó en terapia intensiva a Thiago Medina , el joven mediático que participó en Gran Hermano 2022 se encuentra estable, pero delicado en su salud. Habiendo atravesado dos operaciones y con los pulmones comprometidos, la expareja de Daniela Celis continúa internado.

La expareja y madre de las hijas del ex Gran Hermano, actualizó el estado del joven y aseguró que evoluciona favorablemente, pero que continúa sedado.

" Thiago se encuentra estable . Con asistencia respiratoria mecánica, el permanece sedado. Sin drogas para la presión". En otro párrafo, expresó: "Les queremos contar que el órgano más afectado son sus pulmones. Es un día a día su evolución, pedimos sanación del cielo para que mejoren".

Luego, expandió más información sobre la última intervención del joven: "La cirugía del tórax y del abdomen viene evolucionando de forma positiva. Mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina ".

Un video que enterneció las redes

Embed - Daniela Celis compartió un fuerte video de Thiago Medina y emocionó las redes: "No las dejes sin su padre"

A las horas de la noticia que podría traer esperanza a la familia Medina, la joven posteó un video en su Instagram en el Día de la Primavera. Como es típica costumbre por Floricienta, las mujeres reciben flores amarillas.

La ex Gran Hermano compartió dicho momento pero del año pasado. En la grabación se observa a Thiago entregándole un gran ramo de flores amarillas a Celis, y a sus dos hijas. Acompañando el crudo video, la morocha escribió: "Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre te lo imploro. Un día como lo del año pasado".