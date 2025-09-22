Thiago Medina pelea por su vida: revelaron detalles del nuevo parte médico

El joven está internado tras chocar contra un auto mientras iba a bordo de su moto y se conocieron novedades sobre su estado.

Thiago Medina se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Luciano y Mariano de la Vega de la provincia de Buenos Aires. El joven fue intervenido el día viernes 19 de septiembre y volvió a presentar registros febriles en las últimas horas.

En este marco, Daniela Celis volvió a romper el silencio y compartir detalles del parte médico que le brindaron los profesionales de la salud que se encuentran atendiendo al exparticipante de Gran Hermano, que está en estado delicado debido a sus lesiones producto del fuerte impacto contra el auto.

"El día de hoy, Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva y con antibióticos", comenzó contando la madre de las hijas de Medina, que está constantemente acompañando a su expareja, al igual que toda la familia.

Thiago Medina lucha por recuperarse tras el accidente Captura de pantalla 2025-09-22 153855 Daniela Celis reveló novedades del nuevo parte médico de Thiago. Foto: captura de pantalla Instagram/ @danielacelis01.

En otra parte del escrito, dejó en claro que "se presentó un tapón de moco, atelectasia, que está siendo tratado con kinesiología". La ex Gran Hermano contó además que "el foco está en los pulmones, necesitamos que sanen, pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución".