Polémica: Carmen Barbieri apuntó contra Mario Pergolini por el humor que realiza en su programa

La conductora de El Nueve criticó fuertemente a su colega de El Trece tras unos dichos que expresó en "Otro Día Perdido".

Mario Pergolini volvió a la televisión de la mano de El Trece luego de estar por más de 10 años ausente. El reconocido conductor se encuentra al mando de "Otro Día Perdido" y las críticas cayeron fuertemente contra él en las últimas semanas y quien opinó duramente fue Carmen Barbieri.

La conductora de El Nueve cuestionó el humor que tiene el periodista respecto a los dichos que tuvo en uno de los programas contra los adultos mayores: "Los viejos están todos medios locos... Al viejo ágil lo odio, tiene 83 años, saltan para un lado y saltan para el otro, qué odio me da", fue una de las frases.

"Él quizá lo llama humor, pero yo tengo también humor y tengo humor negro, me río de todo, pero hay límites y el límite es cuando el chiste apunta para abajo. Reírse del poder, de los garcas, de los vivos que curran y de los que entran a tu casa y te afanan es el humor más válido", comentó Barbieri enojada . Luego, subrayó que "qué ganás con reírte de los adultos mayores si los viejos no joden a nadie".

Video: Carmen Barbieri apuntó contra Mario Pergolini Polémica: Carmen Barbieri apuntó contra Mario Pergolini y el humor que realiza en su programa

Carmen, además, comentó que "son los que te cuidan a los pibes, los que te hacen un guiso cuando están sin un mango, te curaron la gripe, te cuidaron. Ser viejo no es una debilidad, es un privilegio haber llegado y no todos los viejos están locos, locos son los que creen que es gracioso agarrársela con los que nos cuidaron".