Mario Pergolini reaccionó a la confusión de una señora que pensó que Nicolás Occhiato era él: "Pobre"
El conductor de Otro día perdido, Mario Pergolini, recordó situaciones similares de su carrera luego de que una mujer confundiera a Nicolás Occhiato con él.
Un inesperado momento televisivo se vivió en el ciclo de Mario Pergolini, cuando el conductor presentó un video en el que Nicolás Occhiato fue confundido con él durante una entrevista callejera realizada por Martín Garabal para Luzu TV.
El episodio desató la risa de Pergolini, quien no dudó en reconocer que en otros tiempos le ocurrían situaciones parecidas. “Esto es tremendo, a mí me pasaba antes”, comentó el histórico referente de la radio y la televisión al compartir el clip con su equipo.
Te Podría Interesar
Esto dijo Mario Pergolini sobre el blooper
En el video, una mujer detuvo a Garabal para opinar sobre Occhiato, pero en lugar de reconocerlo por su propio nombre lo identificó como Mario Pergolini, generando sorpresa y risas en el estudio. Lejos de incomodarse, el creador de CQC optó por tomarlo con humor y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Pobre Occhiato, que lo confundan con alguien de cuatro décadas después de él… no. Somos iguales”.
El comentario desató aplausos y risas en vivo, demostrando que Pergolini mantiene intacta su capacidad para capitalizar con humor los momentos inesperados. El video, compartido desde Luzu TV, no tardó en circular por redes sociales, donde los usuarios celebraron la reacción de ambos conductores y sumaron memes a la divertida confusión.