Mario Pergolini reaccionó a la confusión de una señora que pensó que Nicolás Occhiato era él: "Pobre"

El conductor de Otro día perdido, Mario Pergolini, recordó situaciones similares de su carrera luego de que una mujer confundiera a Nicolás Occhiato con él.

Una mujer identificó al joven conductor como Pergolini en una nota callejera / Captura eltrece

Un inesperado momento televisivo se vivió en el ciclo de Mario Pergolini, cuando el conductor presentó un video en el que Nicolás Occhiato fue confundido con él durante una entrevista callejera realizada por Martín Garabal para Luzu TV.

El episodio desató la risa de Pergolini, quien no dudó en reconocer que en otros tiempos le ocurrían situaciones parecidas. “Esto es tremendo, a mí me pasaba antes”, comentó el histórico referente de la radio y la televisión al compartir el clip con su equipo.

En el video, una mujer detuvo a Garabal para opinar sobre Occhiato, pero en lugar de reconocerlo por su propio nombre lo identificó como Mario Pergolini, generando sorpresa y risas en el estudio. Lejos de incomodarse, el creador de CQC optó por tomarlo con humor y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Pobre Occhiato, que lo confundan con alguien de cuatro décadas después de él… no. Somos iguales”.

