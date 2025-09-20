Tras la polémica por su presunta burla hacia Andy Kusnetzoff, Mario Pergolini salió al cruce por las críticas
Fiel a su estilo, el conductor de Vorterix no dudó en enfrentar a quienes lo destrozaron por la escena burlesca que hizo en su streaming sobre su colega.
Ante la oleada de señalamientos por sus expresiones durante su programa, el reconocido conductor Mario Pergolini optó por una defensa pública para desmentir cualquier intención de mofa hacia su colega. El incidente se originó tras la emisión del ciclo donde Andy Kusnetzoff, visiblemente conmovido, tanto que llegó a quebrar en un profundo llanto, reflexionaba sobre políticas sociales sobre discapacidad. Mario Pergolini, en su ciclo de streaming hizo una serie de gestos que fueron rápidamente interpretados por muchos como una burla hacia el momento de vulnerabilidad de su par.
La reacción inicial del comunicador frente a las consultas de la prensa fue de evasión y desconcierto. Durante su aparición en otro canal, restó importancia a los cuestionamientos, actuando con desdén y pretendiendo ignorar el tema por completo. Esta actitud, lejos de apaciguar las aguas, avivó aún más la controversia y generó que más medios se sumaran a la cobertura del supuesto enfrentamiento.
Fue entonces que, en su propio espacio de streaming, Pergolini decidió alterar su estrategia y abordar el conflicto de lleno. Con tono firme y algo exasperado, expuso su versión de los hechos, argumentando que su gesto había sido sacado de contexto de manera malintencionada. Aseguró que la secuencia humorística que realizó nada tenía que ver con el momento de Kusnetzoff, sino que era un comentario irónico dirigido hacia otra situación completamente ajena.
Qué dijo Mario Pergolini sobre las burlas habría hecho sobre Andy Kusnetzoff
“De lo que estábamos hablando era de Moski, de sus ex compañeros llorando y de lo único que hablamos fue de ese tema. No entiendo por qué ayer me encararon un montón de movileros —que no tienen nada mejor que hacer, pobre gente— y me empezaron a preguntar por qué me había burlado de Andy”, se preguntó sorprendido Pergolini. Acusó a los medios de fabricar una narrativa falsa a partir de un fragmento desvinculado de su contenido original, instando al público a revisar la totalidad de la emisión.
Ángel de Brito no dudó en criticar a Mario Pergolini por su burlesca escena
En el clímax de su réplica, el conductor no ocultó su enojo y lanzó una arenga contra lo que consideró una práctica deliberada de desinformación. “El programa se ve en YouTube, vos podés ir para atrás y verlo. No te podés quedar con un recorte si querés opinar. Si vos sos un nabo que la vida te dio para tirar tiros a otros y ver si con eso la gente se pelea y con eso vivir, entiendo que no quieras averiguar más… pero está el video”. Culminó su intervención reafirmando que, si bien no se considera ajeno a la polémica, en esta ocasión la acusación era injusta y carecía de fundamento real.