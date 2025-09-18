Andy Kusnetzoff habló sobre su momento de llanto y angustia que se viralizó en redes sociales

Tras no poder contener su emoción al aire, el reconocido conductor no dudó en responder a las críticas que recibió tras la viralización de sus lágrimas.

Ante la imposibilidad de contener su profunda emoción, la reacción de Andy Kusnetzoff trascendió su programa para convertirse en un fenómeno de amplia repercusión en redes sociales. La profunda conmoción que experimentó al abordar las adversidades que sufren las personas con discapacidad y sus círculos íntimos, debido a las políticas de Javier Milei, conmovió a una vasta audiencia.

Al día siguiente, desde su espacio en Urbana Play 104.3, Kusnetzoff optó por referirse al episodio con una reflexión serena. “Ayer no pasó nada distinto a lo que sucede siempre, sino que me bajó una emoción y terminó saliendo por todos lados. Igual, el que me conoce sabe que no me gusta emocionarme al aire, a veces intento pilotearla y esta vez desbordó. Fue nada más que eso, pero estoy contento y está perfecto porque es lo que pienso”, manifestó el conductor. Amplió su idea subrayando la necesidad de una conexión humana auténtica por parte de las autoridades, más allá de cualquier medida económica.

El poder de difusión inmediata de las redes sociales lo tomó por sorpresa, aunque decidió concentrarse en el apoyo recibido antes que en el ruido mediático. “La cuestión es que en estos tiempos de redes, donde todo se transforma en opinión, política y grieta, uno se tiene que quedar con su verdad y su humanidad genuina. Ahora, si a los demás les parece algo impostado, creo que cada uno se tiene que quedar en lo suyo. Es imposible explicarle algo a alguien cuando es tan viral. Me quedo con lo que fue, con mis oyentes, con Gabriel Rolón… Después, ni leí los comentarios porque cuando los abrís te llegan desde otra perspectiva política”, confesó al micrófono.

La incontenible emoción de Andy Kusnetzoff en su programa. Video: Perros de la calle (Urbana Play)

La verdadera importancia del suceso, aseguró, radicó en la ola de testimonios y agradecimientos que recibió de parte de la comunidad afectada. “También me quedo con la cantidad de gente con familiares con discapacidad que me escribió y agradeció el episodio, lo que se habló, que era mucho más de la que creía y también personas que yo conozco, que no sabía que tenían familiares con discapacidad. Se trata de eso, historias y personas. No tengo más para decir sobre eso”, aseguró. Este feedback le permitió dimensionar el alcance positivo de su emotiva reacción.