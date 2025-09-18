Dos años sin Silvina Luna: confirmaron la causa que desencadenó su triste muerte

El mundo del espectáculo quedó en shock el 31 de agosto del año 2023 luego de que los medios de comunicación comenzaron a confirmar el triste fallecimiento de Silvina Luna . La ex Gran Hermano tenía tan solo 43 años y por su fallecimiento fue investigado Aníbal Lotocki, cirujano que la operó en diferentes ocasiones y que es el principal apuntado.

En las últimas horas, Mariana Fabbiani y todo su equipo dieron a conocer un documento que podría complicar el futuro del médico, quien está en la cárcel por otra causa diferente a la de Silvina : "A más de un año de su muerte se conoció un nuevo informe pericial que es muy importante en la causa, que justamente investiga si Lotocki tuvo que ver con la muerte, que a esta altura no quedan dudas, pero la Justicia tiene que encontrar las pruebas", comentó la conductora.

Martín Candalaft, periodista de policiales, pasó a dar detalles del informe que da a conocer finalmente la causa que desencadenó el triste desenlace: " Silvina Luna le había hecho la demanda junto a otras mujeres, lo condenan por lesiones graves primero a cuatro años y después a ocho años. Luego muere Silvina y se genera una nueva causa".

En una parte del documento, el juez les expresó una clara orden a los peritos: "Determinen las causas de la muerte de Silvina Luna , debiendo realizar un informe detallado de la evolución de la paciente durante todo el tratamiento de la afección que padecía". Posteriormente a esto, se encuentra el informe completo y es realmente contundente y puede complicar a Aníbal Lotocki.

Captura de pantalla 2025-09-18 165218 Los peritos confirmaron la causa que originó la muerte de Silvina Luna. Foto: captura de video/ América TV.

La respuesta de los peritos sostuvo que la causa de muerte inmediata fue un tromboembolismo pulmonar; la causa mediata fue sepsis. Con respecto a la causa originaria, los profesionales expresaron que se debió a una "enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño". Además, dejaron en claro que "la causa originaria debe entenderse como la que dio lugar a manifestaciones posteriores".

Los detalles del documento que presentaron sobre la muerte de Silvina Luna

En otra parte del documento, el juez de la causa le pregunta a los peritos si "se puede determinar que los granulomas de cuerpo extraño hayan sido responsables de la hipercalcemia que presentara la damnificada luego de las modificaciones corporales a las que se sometió". Con respecto a esto, el cuerpo de peritos fue contundente con su respuesta.

Captura de pantalla 2025-09-18 170320 captura de video: América TV.

"Sí. Estos peritos entienden que ello puede afirmarse con un grado de certeza medicolegal suficiente conforme los datos cronológicos, clínicos, imaginológicos, laboratorio, los hallazgos histopatológicos (pre y post mortem) y la evidencia científica disponible", expresaron los profesionales en su respuesta.