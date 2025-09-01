El pasado 31 de agosto se cumplieron dos años de la triste partida de Silvina Luna. La modelo, y ex Gran Hermano, tenía 43 años y su muerte fue consecuencia de una intervención quirúrgica del médico Aníbal Lotocki. El uso de sustancias inyectadas durante una cirugía le derivaron una hipercalcemia e insuficiencia renal severa.

La cirugía se la realizó en 2011 y eso fue un antes y un después en su vida. Tenía que hacerse diálisis y necesitaba un trasplante de riñón, pero tras contraer una bacteria y pasar dos meses y medio internada, fueron en vano todos los intentos por salvarla.

Silvina Luna: a dos años de su muerte, la estremecedora frase que dijo en su última nota 221 Silvina Luna

Ahora, a dos años de su partida, recordamos la última nota que brindó en la TV. La entrevista la realizó Ángel de Brito y durante la misma, ella dijo una estremecedora frase: "Uno saca el poder de donde pueda para seguir viviendo, a mí me encanta vivir, me gusta la vida. ¡Quiero vivir!".

Y continuó: "Yo intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando…y las transito como puedo. Nunca pensé que iba a ser tan pronto, yo venía teniendo problemas de riñones, pero mi rutina era que cada dos semanas me hacía un laboratorio, eso antes de pasar a diálisis. Y cada tanto me tenía que internar por la hipercalcemia, así estuve diez años".