Yanina Latorre no se quedó callada y opinó sobre lo que pasa en X (ex Twitter) con Benjamín Vicuña y Wanda Nara.

Una vez más, Yanina Latorre no se guardó lo que pensaba y disparó una curiosa teoría sobre lo que sucede en X (ex Twitter) con los trolls contra Benjamín Vicuña y Wanda Nara. "Yo estoy convencida que algunas de las partes contrata trolls para X", señaló en Sálvese quien pueda.

La curiosa teoría de Yanina Latorre sobre los trolls en X "Porque no puede ser la cantidad de bardeada que recibe Wanda todos los días. ¡Y es todo parejo! Y ahora, el otro día fueron contra Vicuña, pero todos dicen más o menos lo mismo. ¿Icardi le contratará trolls a la China?", manifestó Yanina Latorre.

"¡No es para tanto lo de Vicuña! Las cosas que le dicen... Para mí es demasiado bardeo, me hace acordar a los trolls políticos. Realmente me llamó la atención, este fin de semana cuando vi el video de Benjamín, cómo lo putearon. Si no los va a buscar, porque no va, pero si va también lo critican y dicen que llamó a la prensa", continuó.

Yanina Latorre 1.jpg Yanina Latorre "Yo dudo, porque siempre hay gente que nos avisa. Ahora, lo llaman ‘el papá de América’, que fue a buscar a los pibes, que los expuso y hasta hacen un análisis como que en un momento él separaría a sus hijos de Rufina. ¡Le están buscando vueltas!", expresó Latorre.