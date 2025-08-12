La curiosa teoría de Yanina Latorre sobre los trolls en X
Yanina Latorre no se quedó callada y opinó sobre lo que pasa en X (ex Twitter) con Benjamín Vicuña y Wanda Nara.
Una vez más, Yanina Latorre no se guardó lo que pensaba y disparó una curiosa teoría sobre lo que sucede en X (ex Twitter) con los trolls contra Benjamín Vicuña y Wanda Nara. "Yo estoy convencida que algunas de las partes contrata trolls para X", señaló en Sálvese quien pueda.
"Porque no puede ser la cantidad de bardeada que recibe Wanda todos los días. ¡Y es todo parejo! Y ahora, el otro día fueron contra Vicuña, pero todos dicen más o menos lo mismo. ¿Icardi le contratará trolls a la China?", manifestó Yanina Latorre.
"¡No es para tanto lo de Vicuña! Las cosas que le dicen... Para mí es demasiado bardeo, me hace acordar a los trolls políticos. Realmente me llamó la atención, este fin de semana cuando vi el video de Benjamín, cómo lo putearon. Si no los va a buscar, porque no va, pero si va también lo critican y dicen que llamó a la prensa", continuó.
"Yo dudo, porque siempre hay gente que nos avisa. Ahora, lo llaman ‘el papá de América’, que fue a buscar a los pibes, que los expuso y hasta hacen un análisis como que en un momento él separaría a sus hijos de Rufina. ¡Le están buscando vueltas!", expresó Latorre.
Por último, dijo: "Yo veo esto porque yo también quedé engrampada en toda esta polémica, porque supuestamente odio a Eugenia, entonces me putean igual así todo el día. Es medio exagerado. Lo que me hace pensar que son trolls es que estén tan obsesionados por analizar un video de Vicuña... para mí es mucho. Además están escritos como con un análisis más profundo".