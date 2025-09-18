Furor por Shakira: regresa a Argentina y sumó dos fechas nuevas para su recital en Vélez

La conexión entre la artista y el público argentino se consolida como un fenómeno cultural sin igual. Tras sus aclamadas presentaciones anteriores, Shakira ha optado por extender su gira en Argentina, añadiendo una nueva fecha a su itinerario. Esta decisión refleja un mutuo afecto que trasciende el ámbito musical.

La demanda de entradas para sus presentaciones ha superado todas las expectativas. Las localidades para la fecha inicial en el estadio de Vélez se comercializaron en un lapso vertiginoso, lo que motivó la inmediata habilitación de una nueva noche. "¡Estoy aquí, Latinoamérica! ¡Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa! Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos", fue el mensaje que dio Shakira al anunciar su vuelta al país.

Shakira vuelve al país luego de las fechas en las que hizo vibrar a sus fans en el Campo Argentino de Polo.

La venta los tickets para verla el 11 de diciembre, la última fecha que agregó la artista, se puede realizar mediante la Preventa Santander Visa disponible por 48 horas o hasta agotar stock, con 6 cuotas sin interés. Finalizada la preventa comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles. Entradas únicamente en entradauno.com

Este nuevo concierto representará la quinta ocasión en el corriente año que Shakira visitará el territorio nacional, definitivamente uno de los espectáculos más esperados por los fans que no pudieron verla. Sus previas actuaciones en el predio de Palermo durante el tercer mes del año, caracterizadas por su impecable ejecución, también registraron el cartel de "no hay billetes" en todas sus categorías.

La gira continental, que ha movilizado a multitudes y generado una inyección financiera monumental en cada destino, encuentra su epílogo en Buenos Aires. La colombiana se posiciona así en el segundo puesto del ranking mundial de espectáculos más redituables del presente año, por encima de iconos de la música anglosajona, un testimonio de su impacto global y de su estatus como el fenómeno femenino latino más crucial de la historia.