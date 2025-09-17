Cuántos años tenía Shakira cuando conoció a Antonio de la Rúa

Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron en a comienzos del 2000 y estuvieron en pareja poco más de una década.

Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron a comienzos del 2000 y vivieron un romance que duró poco más de 10 años. En ese entonces, ella tenía 23 años y él 26. Se llevan solamente tres años de diferencia. Anunciaron su separación en enero de 2011, aunque, según su comunicado oficial, no estaban juntos desde agosto de 2010.

La razón principal de la ruptura fue una decisión mutua tomada "de común acuerdo" y que su relación había entrado en una "etapa de separación temporal" para centrarse en sus respectivas carreras. Al menos esto fue lo que dijeron públicamente.

Antonio dela Rúa y Shakira

Es que después de casi 11 años juntos, la relación naturalmente se había desgastado. Cada uno tenía prioridades distintas: ella, enfocada en su carrera internacional; él, sus proyectos personales y políticos. Además, ya no eran una pareja romántica.

Si bien en un primer momento su separación fue presentada como amistosa y profesional, con el tiempo se tornó conflictiva y llegó a la justicia por temas económicos. ¿Qué fue lo que ocurrió?