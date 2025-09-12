¿Qué pasó con Quico de El Chavo del 8? Así luce hoy a sus 81 años

Carlos Villagrán es quien se puso en la piel de Quico en el programa creado por Roberto Gómez Bolaños, El Chavo del 8.

Carlos Villagrán es quien se puso en la piel de Quico en el exitoso programa cómico mexicano creado por Roberto Gómez Bolaños, El Chavo del 8. Su característico uniforme de marinero, sus cachetes inflados y su voz aguda hicieron que llegara al corazón de los televidentes y que se instalara allí para siempre.

En el show, Quico es un niño mimado, con un carácter caprichoso y orgulloso. Busca llamar la atención de los demás a toda costa. Su mamá es Doña Florinda (Florinda Meza) y es único hijo. Su padre era un marinero y capitán de la Marina de México, que falleció en un naufragio de su barco durante una tormenta.

Villagrán dio un paso al costado del programa por conflictos con el creador, Chespirito. Él sentía que no se le daba el crédito ni la compensación adecuada por su trabajo. Además, existieron tensiones con otros miembros del elenco, incluyendo a Florinda Meza.

Hacia finales de los '70, decidió abrirse camino y tener su propio programa. El problema fue que Chespirito era dueño de los derechos del personaje Quico, por lo que el actor no podía usar ese nombre en otros proyectos. Y así es como creó personajes similares como Kiko.