El Chavo del 8: tres curiosidades sobre Quico, uno de los más queridos del show

El Chavo del 8 hizo saltar al estrellato a varios, entre ellos a Carlos Villagrán. Él interpretaba a Quico, que era hijo de Doña Florinda y era un pequeño engreído y manipulador. Vestía un traje de marinero y, a pesar de su carácter, era uno de los personajes más queridos del divertido show creado por Roberto Gómez Bolaños.