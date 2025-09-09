El Chavo del 8: tres curiosidades sobre Quico, uno de los más queridos del show
Carlos Villagrán es quien se puso en la piel de Quico en El Chavo del 8, el programa cómico mexicano creado por Roberto Gómez Bolaños.
El Chavo del 8 hizo saltar al estrellato a varios, entre ellos a Carlos Villagrán. Él interpretaba a Quico, que era hijo de Doña Florinda y era un pequeño engreído y manipulador. Vestía un traje de marinero y, a pesar de su carácter, era uno de los personajes más queridos del divertido show creado por Roberto Gómez Bolaños.
Aquí te contamos tres curiosidades que, quizás, desconocías del personaje.
Te Podría Interesar
- El nombre verdadero de Quico no es "Quico": aunque todos lo conocemos así, su nombre completo es Federico Bardón de la Regueira. Quico es un apodo común en México para los que se llaman Federico.
- Carlos Villagrán infló sus cachetes sin maquillaje: una llamativa característica del personaje es que tiene sus cachetes inflados. Si bien muchos pensaban que usaba algún tipo de prótesis o maquillaje, la realidad es que el actor inflaba sus cachetes con aire cada vez que se encendían las cámaras o se subía a un escenario.
- La salida de Carlos Villagrán del show fue por un conflicto creativo: en 1978, el actor se retiró por diferencias con Roberto Gómez Bolaños por el uso y los derechos del personaje. Luego, Villagrán intentó usar a Quico en otros programas, pero tuvo que cambiarle el nombre a "Kiko" por cuestiones legales.
Cuántos capítulos de El Chavo del 8 hay disponibles en Netflix
En la popular plataforma de streaming hoy hay más de 200 capítulos disponibles del programa creado por Roberto Gómez Bolaños. Están divididos en siete temporadas que van desde 1973 a 1980.