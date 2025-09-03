Presenta:

El Chavo del 8

El Chavo del 8: el problema de salud que le trajo el programa a La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves es la actriz que se puso en la piel de La Chilindrina en el popular programa El Chavo del 8.

La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves alcanzó gran popularidad gracias a La Chilindrina, el personaje al que le dio vida en El Chavo del 8. Era una niña caprichosa, hija de Don Ramón y amiga del protagonista (interpretado por el escritor y productor Roberto Gómez Bolaños).

Si bien hizo reír a más de una generación con sus ocurrencias delante de la cámara, las grabaciones le trajeron algunos dolores de cabeza a la actriz. Es que tuvo complicaciones de salud a raíz del vendaje que usaba para ocultar su busto y parecer una niña.

El show le provocó la aparición de tumores benignos en los senos, que requirieron cirugía y, en su momento, la colocación de prótesis, las cuales posteriormente fueron retiradas. Afortunadamente, no se detectó cáncer en esos tumores.

El papel de La Chilindrina en El Chavo del 8 fue uno de los personajes más queridos del show.
Dónde se pueden ver hoy los capítulos de El Chavo del 8

Hoy, los fanáticos de la tira creada por Chespirito pueden encontrar más de 200 episodios disponibles en Netflix. Están divididos en siete temporadas que van desde 1973 a 1980.

