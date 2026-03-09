Casas sustentables en Argentina al estilo coreano

Argentina tiene su primer hanok y está en la Costa Atlántica. Madera, hormigón y alma coreana: la casa que nadie esperaba.

Argentina tiene su primera casa hanok. Está en la Costa Atlántica, rodeada de pinos, con el ruido del mar de fondo. Es una vivienda funcional, construida con técnicas de más de 600 años de historia coreana, adaptada al clima, los materiales y el ritmo de vida argentino.

Una casa sustentable en Argentina al estilo coreano El hanok es la vivienda tradicional de Corea del Sur. Sus principios básicos son el equilibrio con el entorno, los materiales naturales y la ventilación cruzada. En esta versión argentina, la madera cálida convive con el hormigón y la pintura blanca en un lenguaje minimalista que no necesita adornos para impactar.

Embed - Casahanok22 El proyecto tiene dos dormitorios orientados hacia un patio central. Cada ambiente se abre al exterior con puertas ventana que permiten el paso de luz natural durante todo el día. Las camas son bajas, en referencia directa al hábito coreano de dormir cerca del suelo, una práctica que mejora la circulación del calor y reduce el ruido ambiental.

casahanok1 La sustentabilidad no es slogan en esta casa. El diseño aprovecha la orientación solar para reducir el consumo energético. Los materiales fueron seleccionados por su durabilidad y bajo impacto ambiental. El patio central regula la temperatura interior de forma natural, sin necesidad de climatización forzada durante buena parte del año.