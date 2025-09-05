El Chavo del 8: cuándo y de qué murió El Profesor Jirafales

Roberto Gómez Bolaños hizo saltar al estrellato a muchos de los actores que formaron parte de El Chavo del 8 . Uno de ellos fue Rubén Aguirre , quien interpretó al Profesor Jirafales . Era un personaje que sobresalía por su altura, su formalidad, su eterno cigarro, y su famoso “Ta-ta-ta-ta-ta” cuando se enojaba.

Antes de dedicarse por completo a la actuación, Aguirre estudió Ingeniería Agrónoma en la Universidad Autónoma de Chapingo. Su verdadera vocación lo llevó a la televisión, donde comenzó como presentador y actor en Monterrey. Además de ser parte de la famosa vecindad, participó en El Chapulín Colorado y Los Caquitos.

En 2007 se retiró oficialmente de los escenarios, aunque continuó yendo a eventos relacionados con El Chavo del 8 . En 2015 publicó su autobiografía, Después de usted, en la que relató anécdotas personales y profesionales, así como su experiencia dentro del famoso programa televisivo.

Rubén Aguirre falleció la madrugada del viernes 17 de junio de 2016, a los 82 años de edad, en Puerto Vallarta, Jalisco. La triste noticia fue confirmada en redes sociales por su amigo y compañero de elenco Édgar Vivar (Señor Barriga).

El actor venía haciéndole frente a diversos problemas de salud derivados de complicaciones por diabetes, además de las secuelas de un accidente automovilístico en 2007. En el siniestro, los frenos del vehículo le fallaron de manera repentina y provocó que se estrellara.

Él sufrió una grave lesión en la columna vertebral, lo que lo dejó en silla de ruedas. También fue sometido a una cirugía en la que le colocaron una placa y tornillos para estabilizar la columna.