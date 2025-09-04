Qué enfermedad padece La Chilindrina de El Chavo del 8

María Antonieta de las Nieves es la actriz mexicana que se puso en la piel de La Chilindrina en El Chavo del 8.

Sin lugar a dudas, uno de los personajes más queridos de la famosa vecindad de El Chavo del 8 es La Chilindrina. La pequeña niña con anteojos y pecas se ganó el corazón de varias generaciones con sus ocurrencias delante de las cámaras en el programa creado por Roberto Gómez Bolaños.

En noviembre de 2021, y gracias a ella, la actriz María Antonieta de las Nieves obtuvo un reconocimiento por su trayectoria como la actriz con la carrera profesional más larga interpretando al mismo personaje infantil. Ella personificó a La Chilindrina durante cuarenta y ocho años y doscientos sesenta y un días. Ese periodo se contabilizó desde el 20 de junio de 1971, hasta el 6 de marzo de 2020.

¿Qué enfermedad padece la actriz que interpreta a La Chilindrina? María Antonieta de las Nieves tiene fibromialgia, un trastorno crónico del sistema nervioso. Esta enfermedad se caracteriza por dolor muscular generalizado, fatiga, alteraciones del sueño y dificultades cognitivas.