Cuál era el nombre que Chespirito había pensado para El Chavo del 8
En un primer momento, Chespirito tenía otra idea en la cabeza. Aquí te contamos qué había pensado el famoso actor, productor y escritor mexicano.
Antes de El Chavo del 8, Chespirito tenía otro nombre para el programa. El famoso actor, productor y escritor mexicano quería que se tratara sobre un grupo de niños que vivían en una vecindad y se llamara Los Chavos. Sin embargo, el concepto fue evolucionando y se centró más en el protagonista.
Cuando se le dio el nombre al show, fue principalmente para hacer referencia al canal 8 de México y terminó gustando tanto en el público que nunca se cambió. Incluso después de cambiarse a Televisa, se mantuvo porque ya era muy popular.
El Chavo, La Chilindrina, Don Ramón, El Profesor Jirafales, Doña Florinda, Quico y El Señor Barriga, por nombrar a algunos, se ganaron el corazón de los televidentes y la producción trascendió varias generaciones. Hoy no hay quien no los tenga presentes.
Cuál era el verdadero nombre de El Chavo del 8, interpretado por Chespirito
Al protagonista de la serie, un pequeño niño que realizaba travesuras junto a sus amigos y hacía molestar a los residentes de la vecindad, nunca se lo llamó por su verdadero nombre delante de las cámaras. Todos lo conocían como El Chavo del 8 o simplemente El Chavo.
Fue Roberto Gómez Bolaños quien reveló la verdad en su libro El diario del Chavo del 8 y el nombre completo del pequeño es Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi.