El Chavo del 8: por qué El Señor Barriga tuvo que bajar de peso

Édgar Vivar alcanzó gran popularidad gracias a El Señor Barriga, el personaje al que le dio vida en el programa cómico mexicano creado por Roberto Gómez Bolaños, El Chavo del 8. Él era el dueño de la famosa vecindad y constantemente buscaba a Don Ramón (Ramón Valdés) para cobrarle los 14 meses de renta que le debía.

Se caracterizaba por ser un hombre de negocios, paciente y bondadoso, pero también podía enojarse fácilmente, especialmente cuando se le menciona su gordura o se le niega el pago de la renta. Siempre lucía un traje de vestir de dos piezas con corbata.

Algo que llamaba la atención era su peso, por eso generó sorpresa cuando el actor tuvo que descender drásticamente de peso: bajó cerca de 100 kilos. ¿Qué le pasó? El actor debió someterse a un bypass gástrico en 2009 debido a problemas de salud derivados de su obesidad y el sobrepeso.

También, tras la cirugía, tuvo que enfrentar problemas de salud como tromboembolias pulmonares y anemia por falta de absorción de hierro, lo que requirió chequeos y cuidados especiales para corregir su estado de salud.