Por qué se dice que "Día de enero" de Shakira es para Antonio de la Rúa

Shakira y Antonio de la Rúa estuvieron juntos poco más de una década. En 2011 hicieron pública su ruptura.

Shakira y Antonio de la Rúa estuvieron juntos más una década y su relación no solo fue amorosa, sino también profesional. Él se convirtió en uno de los principales asesores de la carrera de la cantante y colaboró en la planificación estratégica de su imagen y negocios.

Para tristeza de sus fanáticos, en enero de 2011, anunciaron públicamente su separación mediante un comunicado conjunto que se publicó en el sitio web de la artista. Allí explicaban que llevaban varios meses separados y que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo. Y si bien al comienzo aclararon que seguirían trabajando juntos, desacuerdos financieros hicieron que todo tomara otro rumbo.

Shakira le dedicó varias canciones a Antonio de la Rúa durante su relación. Día de enero es una de las más destacadas y comúnmente asociada a él. La artista colombiana la lanzó en 2005 como parte del álbum Fijación Oral, Vol. 1.

Aquí, dos razones por las que se dice que es para él: