Declaran "santa" a Shakira por "milagro" en concierto: una mujer en silla de ruedas se levantó para bailar

Otros aseguran que se trata de una mujer que entregó un certificado de discapacidad falso. Echa un vistazo al video del concierto de Shakira.

Un video en el concierto de Shakira que despertó una fuerte discusión en redes sociales.

En el estadio GNP de Ciudad de México, Shakira dio su concierto parte de Las mujeres ya no lloran tour. Este evento estuvo repleto de escándalos: desde lluvias intensas que inundaron el camerino de Shakira hasta una mujer en silla de ruedas que se levantó para cantar junto a su artista favorita.

Pero lo que más enfureció a los usuarios fue el video de la mujer. La publicación superó el millón de reproducciones y despertó una discusión sobre el respeto y la empatía en eventos masivos, pero también una crítica al equipo de seguridad que no revisa correctamente este tipo de certificados.

Echa un vistazo al video Embed - El video que causó polémica en concierto de Shakira

La mujer se levantó en varias ocasiones y en una de esas, el público hizo un video mientras le pedían que se sentara. Lo que enfureció a las redes no fue el hecho que la joven entrara con un certificado falso, sino que realmente obstruía la vista a quienes no podían levantarse de su silla.

En el video titulado “Santa Shakira haciendo milagros, hace caminar a las personas con discapacidad. Por favor nunca sean esta señora”, un usuario comentó: “No podía ver nada, ella me tapaba por completo y cuando le pedí que se bajara, sus amigas me gritaron”.