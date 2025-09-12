Mediáticos|
Cuánto cuesta la sesión con el tatuador de Mauro Icardi
Mauro Icardi continúa dibujándose el cuerpo y llenándolo de tatuajes. Ahora sumó uno nuevo y no hay quien no haya opinado sobre el tema.
Mauro Icardi se sumó un nuevo tatuaje y no hay quien no haya opinado sobre el tema. Es que el futbolista decidió taparse los dibujos que tenía en la piel dedicados a Wanda Nara y uno de los nuevos diseños generó confusión. ¿Qué fue lo que se hizo?
"¿Qué se hizo Mauro, una zorra?", consultó Natalie Weber en Pasó en América. "Bueno, está la duda de si es un zorro o un lobo", señaló Martín Salwe y Sabrina Rojas acotó: "Pero es verdad que podemos decir que la zorrita, el emoji, que pone siempre Wanda para referirse a la China. ¡Es igual! Él le dijo ‘mi amor, me saqué a Wanda y te puse a vos".
Luego, Rojas agregó: "Ella se habrá imaginado un tatuaje de sus ojos verdes y puso un zorro. No, en serio, es muy lindo, una obra de arte. Igual Icardi tiene dos cruces, que si se ponía una más parecía la triple T, un mensaje subliminal".
Acto seguido, Martín Salwe reveló que la sesión con el tatuado elegido por Mauro tiene un costo aproximado de diecisiete mil euros.
Qué dijeron en las redes sobre el nuevo tatuaje de Mauro Icardi
Los usuarios llenaron la publicación de Mauro Icardi de mensajes. "Bueno ahora falta que te la saques de la cabeza", "Ahora te falta solo superarla", "Dame al más dolido", "No la puede borrar ni aunque vuelva a nacer", "Gracias por taparla con el animal que representa", "Igual esa loba tiene los ojos de Wanda" y "¿El turnito con el psiquiatra para cuando?", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.