La reacción de Wanda Nara tras conocerse que Icardi se borró su tatuaje

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a ser tendencia: él se tapó el tatuaje con su rostro y ella respondió con una indirecta que encendió las redes.

Wanda Nara reaccionó con una selfie y la canción “Loba”: para muchos, una respuesta directa al gesto de Icardi.

En las últimas horas, la noticia de que Mauro Icardi se tapó el tatuaje de la cara de Wanda Nara que tenía en su brazo izquierdo colmó las redes sociales. El delantero del Galatasaray tomó esta decisión en Turquía, donde se encuentra viviendo con la China Suárez.

Los seguidores del conflicto lo interpretaron como un cierre de etapa. Icardi decidió cubrir el tatuaje con el rostro y el nombre de Wanda por un diseño completamente nuevo: un lobo en un paisaje oscuro, que borra por completo el retrato anterior. El cambio fue compartido en sus redes y rápidamente se volvió viral.

Wanda Nara y Mauro Icardi.jpg Mauro Icardi se borró los tatuajes con Wanda Nara. Créditos: Archivo MDZ

La respuesta de Wanda Nara: una canción con mensaje Apenas se conoció el nuevo tatuaje, Wanda publicó una selfie en su auto acompañada por la canción Loba de Shakira. La letra habla de independencia, deseo y liberación, y para muchos usuarios fue una respuesta directa al gesto de Icardi. “La loba se soltó”, comentaron en redes, interpretando la publicación como una declaración de autonomía.

shutterstock_2084951944 Wanda Nara publicó una imagen con canción que sus fans interpretaron como un mensaje. Foto: Archivo