Netflix: cuánto falta para el estreno de una de las series más polémicas

Netflix continúa sumando brillante contenido a su extenso y variado catálogo. Aquí te contamos de una producción que dará de qué hablar.

Con frecuencia, Netflix suma contenido a su catálogo que capta la atención de sus miles y miles de suscriptores. En breve, añadirá a su lista una de las series más polémicas. ¿De cuál hablamos? De Monstruo: la historia de Ed Gein, más conocido como "El Carnicero de Plainfield". Es la tercera temporada de la producción antológica de Ryan Murphy.

La trama se sitúa en los años cincuenta y presenta a Eddie Gein, un hombre con una vida familiar desestructurada que vive en una granja en Wisconsin. Si bien parece ser inofensivo, en su casa esconde un auténtico horror. El descubrimiento de lo que sucedía allí terminó inspirando películas como “La Masacre de Texas” y “Psicosis”.

ed gein netflix Netflix. Ed Gein

Las dos temporadas anteriores de “Monstruo” generaron mucha polémica y, en esta tercera, no se espera que sea la excepción. En la primera, Ryan Murphy contó la historia de Jeffrey Dahmer, que desató una ola de queja de los familiares de las víctimas que expresaron que les hicieron revivir su dolor. Además, en Tik Tok comenzaron a circular retos totalmente desagradables.

En la segunda temporada, se puso el foco en los hermanos Menéndez y la tira recibió demoledoras críticas por la sexualización de los abusos. ¿Qué pasará con la tercera? Habrá que esperar hasta el 3 de octubre cuando se estrene en la popular plataforma de streaming de la N roja.