Netflix estrena un thriller que te dejará con los pelos de punta

El próximo 12 de septiembre Netflix estrenará un thriller argentino que dejará con los pelos de punta a toda la audiencia. Con Leonardo Sbaraglia entre sus protagonistas, la producción de la plataforma de streaming promete romper todos los esquemas.

“Un gobernador dividido entre la ambición y los secretos familiares deberá elegir entre la política o su propia sangre cuando su hija desaparece en un momento crucial de su carrera”, señala la sinopsis de Netflix .

La serie genera muchas expectativas no solo por la intriga sino porque tiene también un elenco de primer nivel. La intención es sumergir a la audiencia en un entramado oscuro de poder, desesperación y secretos.

La historia de la serie gira en torno a la vida de un gobernador cuando de un momento a otro su vida pública y privada se desmoronan luego de un evento devastador: la desaparición de su hija. Esto no solo desencadena una desesperada búsqueda sino que empiezan a destapar secretos íntimos del protagonista y de las altas esferas de poder.

Cuando empieza a avanzar la investigación se revelarán intereses, tradiciones, acuerdos oscuros que se tejían en la gestión gubernamental. La desaparición de la menor será la punta del iceberg de una conspiración mucho mayor.

A lo largo de los episodios el protagonista deberá enfrentarse a su pasado y a decisiones muy complicadas en el presente. La serie hace hincapié en los límites de la ambición y destaca cómo los lazos familiares pueden ser un refugio o una fuente de vulnerabilidad.