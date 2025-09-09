Netflix: la segunda parte de esta película no dio la talla

El Hoyo 2 en Netflix desató una ola de comentarios. Muchos esperaban una secuela impactante y otros quedaron decepcionados. La segunda parte de la película española que sorprendió en 2019 se sumerge de nuevo en la metáfora social del sistema vertical de celdas, pero esta vez las reacciones se dividieron.

Netflix y una segunda parte La historia presenta a un misterioso líder que impone sus reglas en el reparto de alimentos, dentro del mismo escenario claustrofóbico de la primera parte. Una nueva prisionera decide enfrentar ese orden dudoso, generando una trama de tensiones, violencia y dilemas morales. Sin embargo, muchos espectadores aseguran que el mensaje resulta confuso y que la película prioriza la crudeza antes que la claridad.

hoyo-2-netflix Netflix presenta la segunda parte.

Parte del público valora la apuesta porque invita a reflexionar más allá de la acción inmediata. Para algunos, el guion funciona como un rompecabezas que cobra sentido cuando se observa en conjunto. Sin embargo, señalan que es caótica, pero reveladora al tomar distancia.

