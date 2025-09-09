Netflix: la segunda parte de esta película no dio la talla
Entre aplausos y críticas, Netflix confirma que las segundas partes nunca pasan inadvertidas. La producción española divide las opiniones.
El Hoyo 2 en Netflix desató una ola de comentarios. Muchos esperaban una secuela impactante y otros quedaron decepcionados. La segunda parte de la película española que sorprendió en 2019 se sumerge de nuevo en la metáfora social del sistema vertical de celdas, pero esta vez las reacciones se dividieron.
Netflix y una segunda parte
La historia presenta a un misterioso líder que impone sus reglas en el reparto de alimentos, dentro del mismo escenario claustrofóbico de la primera parte. Una nueva prisionera decide enfrentar ese orden dudoso, generando una trama de tensiones, violencia y dilemas morales. Sin embargo, muchos espectadores aseguran que el mensaje resulta confuso y que la película prioriza la crudeza antes que la claridad.
Parte del público valora la apuesta porque invita a reflexionar más allá de la acción inmediata. Para algunos, el guion funciona como un rompecabezas que cobra sentido cuando se observa en conjunto. Sin embargo, señalan que es caótica, pero reveladora al tomar distancia.
Otros, en cambio, sostienen que la secuela carece de ritmo y se pierde en exceso de escenas sangrientas sin aportar profundidad. Las críticas más duras señalan que, con mayor presupuesto y recursos técnicos, se esperaba una evolución que nunca llegó.