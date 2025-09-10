Aseguran quién fue la conductora más exitosa de Telefe en 2024
Marina Calabró no se quedó callada y brindó su opinión sobre una figura de Telefe. Aquí te contamos lo que dijo.
Una vez más, Marina Calabró no se calló lo que opinaba y habló sobre el estreno del programa de Grego Rossello en Telefe. "Me parece que fue un error estratégico haber hecho esto el domingo de las elecciones", señaló la comunicadora en Lape Club Social.
"Estaba como fuera de contexto, salió por Telefe y stream. La entrevista con Wanda Nara fue entretenida, no fue una cosa punzante, pero tampoco es el estilo de Grego", agregó.
Acto seguido, añadió: "Ella habló de Maxi porque si no actualiza esa novela... ¿para qué está él en MasterChef Celebrity? ¡Es vivísima! Después ella les puede gustar más o menos, pero fue la conductora más exitosa de Telefe de 2024. ¡Le guste a quien le guste! ¡No lo digo yo, lo dicen las planillas de rating! ¡En promedio midió más que Susana Giménez!".
