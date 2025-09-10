Estos son los libros que Wanda Nara aseguró haber escrito en su embarazo y que en redes ya consultan stock

Wanda Nara volvió a generar revuelo en redes y esta vez por una faceta... ¿educativa?. La conductora reveló que es escritora y lo dijo con un poco de pesar: “Hasta embarazada escribí dos libros y odio escribir y odio leer”. La frase explotó en redes y reavivó búsquedas sobre dónde conseguir esos ejemplares que, según ella, presentó en Milán.

Según el periodista de espectáculos Fede Flowers, estos serían los libros de su autoría y lo expresó en redes: "Los dos libros que escribió Wanda durante su estadía en Milán. Uno lo presentó en la feria del libro de Milán acompañada de Mauro Icardi en su momento".

Las creación verificada se titularía C ampione in campo e nella vita . Sin embargo, Famous People: Wanda Nara Biography no figura la empresaria como autora, lo que contradice al periodista.

Es un libro infantil que figura con Wanda como coautora junto a Paolo Fontanesi y Loris De Marco; la editorial es Mondadori Electa . La empresaria contó que escribió los libros en su embarazo, incluso dijo haberlo presentado en la Feria de Milán y que tocaba temas de infancia y alimentación.

Según un archivo de IlCentro que data de septiembre de 2017, Campione in campo e nella vita está dividido en cuatro secciones ilustradas que combinan valores, consejos prácticos y actividades. La primera introduce a los chicos en los principios del deporte y amistad, respeto al rival, sana competencia, disciplina, integración y generosidad.

image Invitación para la presentación del libro. Créditos: X / Fede Flowers

La segunda se enfoca en la alimentación, con pautas sencillas sobre qué comer y qué evitar en una rutina saludable. La tercera funciona como una pequeña escuela de fútbol, con explicaciones básicas de técnicas como lanzar un penal, regatear, cabecear o esquivar rivales. La última propone juegos y desafíos interactivos para que los lectores pongan en práctica lo aprendido de manera lúdica.

Famous People: Wanda Nara Biography

image El libro biográfico que habla sobre Wanda pero no es de su autoría. Créditos: Captura / Amazon

En plataformas como Amazon, existe un eBook titulado Famous People: Wanda Nara Biography publicado por un tercero, quien aparece atribuido a un autor llamado Harvey. Es una biografía y compilado pero no un libro firmado por Wanda Nara. La portada que circuló en redes corresponde a esas ediciones digitales de biografías comerciales.

Por lo que, su segunda autoría sería un misterio que faltaría confirmar. Sin embargo, el libro en donde la empresaria es coautora, se encuentra disponible en la página oficial de Mondadori Electa.