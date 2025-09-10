Wanda Nara encendió las redes con un look explosivo para su nuevo single "Tóxica"

Wanda Nara vuelve a la música con “Tóxica” y adelantó su nuevo single con un videoclip cargado de polémica. Todos los detalles en la nota.

En medio de su enfrentamiento mediático y judicial con Mauro Icardi, Wanda Nara lanzó el adelanto de su nuevo tema, “Tóxica”, que llegará a todas las plataformas digitales el 11 de septiembre. El simple hecho de elegir ese título ya bastó para encender especulaciones, pero la estética del videoclip y su look terminaron de convertirlo en un fenómeno viral.

La canción incluye un estribillo que dice: “Tóxica, tóxica, le gusta que yo sea una tóxica. Que lo ame y lo bloquee porque soy tóxica” y, para muchos, las referencias fueron directas hacia su relación con Icardi, mientras que otros no descartaron que fuera hacia su vínculo con L-Gante.

El sencillo contó con la colaboración del rapero español Kaydy Cain, con quien ya había mostrado fotos en México y Los Ángeles. Ahora quedó claro que esos encuentros no fueron casuales, sino que ambos trabajaban juntos en este proyecto musical. La producción estuvo a cargo de Negro Dub, uno de los productores más reconocidos de la escena urbana.

wanda-nara-y-kaydy-cain-2087320 “Tóxica”: el nuevo tema de Wanda Nara con Kaydy Cain que desató rumores. Instagram: wanda_nara

En cuanto al videoclip, Wanda eligió como escenario su propia residencia en Santa Bárbara y otros espacios intervenidos con estética callejera, con plásticos transparentes en las paredes, luces verdes, cintas de precaución y graffitis que reforzaron el concepto.