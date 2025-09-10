Wanda Nara encendió las redes con un look explosivo para su nuevo single "Tóxica"
Wanda Nara vuelve a la música con “Tóxica” y adelantó su nuevo single con un videoclip cargado de polémica. Todos los detalles en la nota.
En medio de su enfrentamiento mediático y judicial con Mauro Icardi, Wanda Nara lanzó el adelanto de su nuevo tema, “Tóxica”, que llegará a todas las plataformas digitales el 11 de septiembre. El simple hecho de elegir ese título ya bastó para encender especulaciones, pero la estética del videoclip y su look terminaron de convertirlo en un fenómeno viral.
La canción incluye un estribillo que dice: “Tóxica, tóxica, le gusta que yo sea una tóxica. Que lo ame y lo bloquee porque soy tóxica” y, para muchos, las referencias fueron directas hacia su relación con Icardi, mientras que otros no descartaron que fuera hacia su vínculo con L-Gante.
El sencillo contó con la colaboración del rapero español Kaydy Cain, con quien ya había mostrado fotos en México y Los Ángeles. Ahora quedó claro que esos encuentros no fueron casuales, sino que ambos trabajaban juntos en este proyecto musical. La producción estuvo a cargo de Negro Dub, uno de los productores más reconocidos de la escena urbana.
En cuanto al videoclip, Wanda eligió como escenario su propia residencia en Santa Bárbara y otros espacios intervenidos con estética callejera, con plásticos transparentes en las paredes, luces verdes, cintas de precaución y graffitis que reforzaron el concepto.
Su vestuario fue otro de los puntos más comentados, puesto que Wanda apareció con un catsuit negro engomado, de profundo escote, acompañado por stilettos al tono y accesorios maximalistas. En otras escenas, se mostró con un conjunto denim de Louis Vuitton adornado con brillos y bordados.
Kaydy Cain también dejó su impronta en el clip con un look urbano, torso descubierto y cadenas doradas. Las escenas junto a Wanda, incluso a los besos, circularon velozmente en redes sociales, logrando que el video supere los 100 mil “me gusta” en menos de un día. Entre los comentarios apareció el de su hermana Zaira Nara que escribió: “Seeeeee tu tema”.