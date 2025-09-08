El look de la hija rebelde de Máxima de los Países Bajos rompió el protocolo real

Alexia, hija de Máxima y Guillermo sorprendió en el GP de Países Bajos con un look chic y moderno. ¡Mirá!

La princesa Alexia de los Países Bajos apareció en el Gran Premio de Fórmula 1 disputado en Zandvoort. Allí acompañó a sus padres, el rey Guillermo y la reina Máxima Zorreguieta, además de a sus hermanas Amalia y Ariane, pero fue ella quien se llevó toda la atención mediática gracias a un look que rompió con el protocolo tradicional de la realeza europea.

Apodada por la prensa europea como la “princesa rebelde”, Alexia se destacó por su estilo relajado y juvenil. Su outfit estuvo compuesto por una blusa marrón con escote en V, un short de seda estampado con destellos brillantes, un blazer en tono cobre claro y unas botas bucaneras que reforzaron su imagen fresca. A estos elementos sumó un mini bolso y gafas de sol.

La diferencia respecto a sus hermanas fue notoria. Amalia, la heredera al trono, y Ariane, la menor, apostaron por looks más clásicos y discretos. En cambio, Alexia reforzó la idea de que dentro de la familia real neerlandesa existe un estilo propio que se atreve a explorar fuera de la rigidez de la etiqueta.

La presencia de la familia real en Zandvoort tuvo como objetivo principal alentar al piloto neerlandés Max Verstappen. Sin embargo, el paso de Alexia por el circuito dejó claro que su figura trasciende los actos protocolares, y que cada aparición pública es observada en detalle y repercute más allá de la agenda oficial.

A sus 20 años, Alexia divide su tiempo entre Londres y los Países Bajos, intentando equilibrar la normalidad de la vida estudiantil con la exposición mediática que conlleva su lugar en la casa Orange-Nassau.