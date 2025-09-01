Nicole Neumann mostró su cambio de look para adelantarse al verano

Nicole Neumann anticipó la próxima temporada con un color luminoso. Todos los detalles de su nuevo look en la nota.

Nicole Neumann, reconocida como una de las referentes fashionistas de la Argentina, mostró en redes un cambio de look pensado especialmente para la temporada de calor que ya se empieza a hacer sentir. “Volvemos a mi rubio para el verano”, escribió en sus historias de Instagram.

Durante el invierno, Nicole había optado por un rubio más apagado, con matices marrones que se adaptaban al clima frío y a los estilismos invernales. Esa elección le había dado un aire más sofisticado y cercano a las paletas neutras que dominaron los últimos meses.

Más allá de los vaivenes mediáticos, desde su separación de Fabián Cubero hasta su salida de Los 8 escalones, Neumann volvió a enfocarse en sí misma y, mientras tanto, decidió aclarar su cabello en función a las nuevas tendencias que ya empiezan a asomarse.

El look, como siempre, fue celebrado por sus seguidores, que la llenaron de mensajes destacando lo bien que le quedaba la tonalidad clara.

Nicole Neumann apostó a un rubio más claro para recibir el calor.