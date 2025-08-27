El exéntrico look de Wanda Nara durante su visita a California

Entre bermudas, stilettos y bolsos de diseñador, Wanda Nara mostró un estilo relajado pero glamoroso en su viaje a EE.UU.

Wanda Nara viajó a California hace apenas unos días y, como era de esperar, no dejó pasar la oportunidad de mostrar sus elecciones de moda mientras recorría algunas de los lugares más reconocidos de la costa oeste de Estados Unidos. Lejos de armar un vestuario previsible, la empresaria sorprendió con combinaciones donde lo deportivo se mezcló con el lujo, esa fórmula que ya se convirtió en parte de su marca personal.

En una de las imágenes que compartió en sus redes, se la vio con un remerón oversized de Adidas acompañado por una bermuda ancha con número estampado, zapatillas deportivas y, como contrapunto sofisticado, una tote bag de Gucci. Ese accesorio funcionó como un toque de lujo que transformó un conjunto street en un look más top.

En otra de las fotos, apostó por un total black, donde llevó una remera oversize y una bermuda como base, mientras que unos stilettos negros y las exclusivas bolsas de compras que elevaron el conjunto de inmediato. El detalle que hizo la diferencia fue la gorra negra con logo, que no solo reforzó la vibra sporty sino que aportó ese aire de celebrity en pleno paseo casual.

El tercer look fue el que más conversación generó, y se trató de una remera estampada con un dibujo de Lamborghini combinada con un pantalón de fibrana y zapatillas deportivas. Lo que selló el conjunto fue, nuevamente, un accesorio de alto impacto como lo es el bolso Louis Vuitton con detalles multicolores que rompió la paleta monocromática.