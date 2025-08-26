Wanda Nara hizo un click y tomó conciencia: qué le pasó

En medio de su pelea mediática con Mauro Icardi, Marcela Tauro contó lo que ocurrió a Wanda Nara en un reciente viaje laboral.

Wanda Nara sigue en el foco de todas las miradas por su pelea mediática con Mauro Icardi. Ahora, acaba de regresar de Estados Unidos por un viaje laboral donde entrevistó a Dante Gebel y acusó a su ex de violento.

Marcela Tauro, en Infama, contó por qué la conductora se emocionó en el aeropuerto. "Ella se puso a llorar porque venía movilizada de la entrevista con Dante Gebel. No lo conocía, y antes de la entrevista tuvieron una charla, le dio una prédica y le bajó el Espíritu Santo", detalló.

"Ahí ella comienza a depurar, a llorar, a llorar y toma conciencia de que tiene que empezar a decir las cosas. Durante tantos años mintió tanto que hoy la ves llorando en el aeropuerto y te parece raro", sumó.

Y, Tauro, añadió: "Ese viaje a lo de Dante Gebel le hizo un click y empezó a ver un montón de cosas que antes no se animaba".

Wanda Nara en Puro Show Wanda Nara Captura de pantalla Youtube Eltrece. Por qué peligra el puesto de Wanda Nara en Telefe En los últimos meses, se dijo que Wanda Nara conduciría la próxima temporada de MasterChef Celebrity. Sin embargo, ahora, algunas actitudes de la conductora hacen que peligre su puesto.