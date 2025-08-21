Telefe cambia su programación para liderar el rating: qué hará

Con frecuencia, los canales de televisión modifican sus grillas para cautivar a los espectadores y ganar la pelea por el rating.

No es ninguna novedad la batalla por el rating y todos los canales hacen todo lo que está a su alcance para ganarla. Telefe no es la excepción y, como todos, modifica su grilla de programación para cautivar a los televidentes. ¿Qué hará este jueves para lograrlo?

Hoy, 21 de agosto, el canal de las tres bochas trasmitirá desde las 21:15 la previa de la Conmebol Libertadores. A las 21:30 será el partido y 23:15 el post. ¿Quiénes se enfrentan en esta fecha? River Plate y Libertad de Paraguay.

El Millonario recibe en el Monumental a su contrincante con la esperanza de avanzar a los cuartos de final de la competencia. Será un duelo de alto voltaje, en el que la planificación y la determinación jugarán un papel decisivo para alzarse con el triunfo. Los comentarios y relatos serán de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt.

telefe.jpg TELEFE busca liderar el rating Cuándo comienzan las grabaciones de MasterChef Celebrity para Telefe Todo indica que en septiembre arrancan las grabaciones del reality culinario que tendrá la conducción de Wanda Nara. Serán 22 participantes y el mayor conflicto que tiene Telefe es cerrar con los concursantes por el bajo presupuesto que tiene el ciclo.

"Me dicen que la principal dificultad es cerrar figuras por el tema de la guita. Habría poca plata y, además, la cuestión es que no pagan la temporada completa. Ni siquiera pagan por mes, es lo que se labura. Es decir, estuviste una sola semana, te pagan eso, lo que duran adentro... como Gran Hermano. Pero, las figuras dicen, ‘yo hipoteco diez horas por día y ¿me vas a pagar una semana?’", contó Marina Calabró.