En las últimas horas, se levantó el secreto de sumario de la denuncia que realizó Viviana Canosa contra varios famosos, entre ellos Marley , por situaciones de abuso y pedofilia y trata. Lo primero que quedó establecido es que no se adjuntaron pruebas y se habló mucho sobre el tema.

Por qué en el último tiempo Marley no estuvo en la televisión

marley-santiago-del-moro-1.JPG Marley, conductor de televisión

Fue durante esta charla que Luis Ventura explicó por qué en el último tiempo el conductor no ha estado en la televisión. "Justamente por eso es todo el abrigo que, de alguna manera, el grupo televisivo al que pertenece lo ha tratado de proteger en los últimos tiempos sacándolo de pantalla, es la política que tiene el canal, mientras alguien no sea declarado culpable no toman una decisión terminal", indicó.