¿Wanda Nara con nuevo novio?: quién es el polémico vecino de Nordelta que se le acerca con regalos

En las últimas horas, comenzó a circular un rumor muy fuerte de un novio nuevo de Wanda Nara. Toda la información en esta nota.

La vida sentimental de Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Este lunes, en el programa Sálvese quien pueda, la panelista Majo Martino lanzó una verdadera bomba: la mediática estaría empezando un vínculo amoroso con Martín Migueles, un vecino de Nordelta.

Según contaron en el programa, el hombre en cuestión no solo se habría acercado a Wanda, sino que también le habría regalado costosos objetos de valor. Una de las supuestas pruebas de este nuevo romance es una pulsera brillante que la propia Wanda mostró en una historia de Instagram. "La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia con un corazón rojo, se la regaló él", dijo Martino, confirmando la sospecha de muchos seguidores.

wanda nara regalos novio Los regalos que el vecino le dio a Wanda Nara. @wanda_nara La información, según la panelista, habría llegado al programa a través del propio entorno de Migueles, lo que le da una dosis de credibilidad. La confirmación de que hay algo entre ellos se refuerza con un video que subió la mediática a sus redes sociales, donde se escucha la voz de un hombre cantando: "En los videos que subió Wanda está la voz de este chico cantando un tema y es la voz de él".

Quien es el nuevo novio de Wanda Nara. Detalles que no pasan desapercibidos del nuevo novio de Wanda Nara Pero lo más sorprendente de la historia son los oscuros vínculos que se esconden detrás de este nuevo romance. En el programa de Yanina Latorre, también dijeron que Migueles sería socio de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, quien se encuentra actualmente preso en la cárcel de Ezeiza, imputado por el delito de cohecho.

wanda nuevo novio El vecino de Nordelta que se acerca a Wanda Nara. Redes sociales La conexión entre ambos hombres se profundiza aún más con un detalle escandaloso. "La vivienda, ubicada en Nordelta, fue entregada al hombre como parte de pago de una deuda que el empresario mantenía con él. La casa está embargada, pero el señor es quien le lleva la comida a la cárcel todos los días a Piccirillo", agregó la panelista de SQP.