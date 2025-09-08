Presenta:

Catherine Fulop

Catherine Fulop impactó en un desfile con un look total black a los 60 años

Catherine Fulop está más vigente que nunca y deslumbró para un desfile con un outfit monocromo. ¡Mirá!

Catherine Fulop y su outfit total black.

Catherine Fulop consolidó su vigencia en el mundo del espectáculo con una aparición en la pasarela de Tucci para la temporada 2026. La actriz y modelo venezolana-argentina brilló con un conjunto total black que mostró que la edad no es un límite para seguir al pie de la moda.

El look elegido se basó en un top escotado que resaltó su figura y un pantalón wide leg de tiro alto, con una caída fluida. La monocromía en negro le dio fuerza y elegancia a su presencia, mientras que el maquillaje sobrio y el peinado suelto completaron un conjunto equilibrado.

Catherine tiene una carrera artística que la mantiene en el centro de la escena desde hace décadas, y aprovechó el desfile para mostrar un costado que siempre cultivó, con la disciplina y el cuidado físico como aliados de la moda. Sus seguidores en redes sociales admiraron no sólo el look, sino también el mensaje de vitalidad que transmite a sus 60 años.

A diferencia de otras figuras, Catherine no busca reinventarse con cada aparición, sino reafirmar un sello personal que construyó con el tiempo, y su look reciente fue una muestra de que ese camino se mantiene intacto.

No te pierdas las fotos del look de Catherine Fulop:

El total black de Catherine Fulop.

A los 60, Catherine Fulop brilló para un desfile con un look elegante y moderno.

La actriz combinó escote y pantalón amplio.

