Pampita debutó como embajadora con un look total black de impacto

Pampita celebró la alianza con un look sofisticado y un discurso cargado de emoción. Los detalles y fotos en la nota.

El look de Pampita para su llegada a DIRECTV y DGO.

Carolina “Pampita” Ardohain fue presentada oficialmente como nueva embajadora de DIRECTV y DGO. El anuncio se dio en las oficinas de la compañía, donde Pampita fue recibida con la calidez y el entusiasmo propios de quien llega para quedarse. “Hoy es el primer día en mi nueva casa, DIRECTV y DGO. Los vine a visitar. Nos vamos a ver mucho y muy seguido. Estoy fascinada. Me mimaron desde que crucé la puerta. Sentí que vivo acá hace mucho tiempo”, expresó.

Para esta presentación, Pampita eligió para su look un vestido negro asimétrico con una abertura lateral que dejó al descubierto sus piernas, acentuadas por unas botas de caña alta en charol negro, de punta fina y taco aguja. El peinado estuvo recogido en una cola baja con mechones sueltos, mientras que el maquillaje en tonos naturales completó un look pensado al detalle.

La designación de Pampita llega en un momento muy importante para DIRECTV y DGO, que se preparan para ofrecer la cobertura más completa del Mundial de Fútbol 2026, con transmisión de todos los partidos, programas especiales desde los estadios y experiencias multiplataforma. En el corto plazo, la señal también emitirá los mundiales Sub-17 y Sub-20.

El rol de Pampita como embajadora no se limita a ser la cara visible de la marca. Su elección habla de una estrategia de comunicación donde la cercanía con el público resulta esencial, debido a que con su carisma, trayectoria y popularidad en Argentina, Chile y Uruguay, la modelo encarna el puente perfecto entre la excelencia técnica que caracteriza a DIRECTV y la conexión emocional que toda marca necesita cultivar con su audiencia.

Pampita posó sonriente sobre un sillón de diseño curvo en tonos pastel, y también junto a una pantalla gigante que proyectaba una imagen suya en vestido rojo, mostrando una figura que nunca dejó de reinventarse y una marca que encontró en ella la representación ideal para su nueva etapa.