Pampita deslumbra con un look dorado que marca tendencia en la moda argentina

Pampita sorprendió a todos con un look dorado lleno de brillos y flecos, combinando elegancia, tendencia y diseño argentino.

Carolina “Pampita ” Ardohain compartió en sus redes sociales el sofisticado look dorado que lució en la Lumière Gala, un evento privado organizado por una reconocida marca, ante sus más de 8 millones de seguidores. La modelo volvió a combinar diseño, tendencia emergente y una estética única, fiel a su estilo.

Pampita eligió para la ocasión un vestido largo en tonos dorados, confeccionado con flecos de distintos tamaños y brillos distribuidos a lo largo de toda la pieza. Además, se completó con una capa en el mismo género, que aportó volumen y continuidad al diseño. En cuanto a los accesorios, optó por sandalias doradas de tiras finas con plataforma, y aros tipo argolla en el mismo tono, manteniendo una línea coherente en todo el estilismo.

Captura de pantalla 2025-08-23 114615 Pampita eligió un vestido largo repleto de flecos dorados. Foto: Archivo Un look que marca tendencia en la moda El peinado elegido fue un wet look con movimiento, peinado hacia atrás y sin rigidez, que acompañó la silueta del vestido sin competir con él. El maquillaje se centró en destacar la mirada con pestañas definidas y una boca en rojo intenso, que funcionó como punto de contraste dentro de una paleta mayormente neutra.

El evento reunió a referentes indiscutidos de la moda argentina, entre ellos Teté Coustarot, Iván de Pineda y Valeria Mazza. La acompañaron Mariana Genesio Peña, Anabel Sánchez, Agustina Casanova, Candela Ruggeri y Michelle Masson, entre otras.

Mira el look de Pampita El look de Pampita Más allá del impacto visual, el conjunto se destacó por su coherencia con las tendencias que se consolidan en la moda local. La elección de materiales, el trabajo artesanal en los flecos y el uso del dorado como eje cromático refuerzan una estética que prioriza el diseño argentino y lo posiciona en eventos de alto perfil.